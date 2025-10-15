TMW Pro Vercelli, Deléchat: "Stadio bellino per la C, ma vogliamo concessione pluriennale"

Ludovic Deléchat, presidente della Pro Vercelli, ha rilasciato un'intervista ai nostri microfoni, parlando di quali possono essere le speranze di evoluzione del proprio club dopo i primi mesi di reggenza del Bridge Football Club.

“Abbiamo una squadra molto giovane, nelle prime sette abbiamo fatto più minutaggio di tutta la Serie C. Non è che lo facciamo tanto per farlo, la visione è di avere una squadra giovane. Per questo siamo felici dell’avvio di stagione con la qualificazione in Coppa Italia di Serie C. A Trento abbiamo perso uno a zero, ma siamo positivi”.

Quali sono gli obiettivi a medio termine?

“Il progetto è a lungo termine, però è vero che dobbiamo valutare su un triennale. Questo è l’anno zero, abbiamo ripreso una gestione difficile e stiamo costruendo tutto. Ci sono le basi per il progetto sia dalla parte tecnica che organizzazione e struttura della società. L’idea è quella di fare una stagione dignitosa, se arriviamo ai playoff anche meglio, sfruttando i giovani che abbiamo e giocando un calcio propositivo. Sul lungo la Pro deve tornare dove gli compete, la Serie B. Sempre con giocatori giovani”.

Come siete messi con lo stadio?

“Stiamo parlando - anche in prima persona - con il sindaco, con la municipalità, ho avuto diversi appuntamenti con loro perché ovviamente lo sviluppo delle infrastrutture è fondamentale. Lo stadio è bellino per la Serie C, potremmo usarlo anche in B. Ma stiamo provando ad avere un accordo pluriennale, perché abbiamo un anno solo di concessione, per potere investire. Vogliamo sviluppare le infrastrutture, dare un mini centro sportivo che è un qualcosa importante, c’è mancanza di campi in generale. 5500 persona, ma la media è di 1000: abbiamo avuto il record di abbonamenti, più di 800… È dai tempi della Serie B che non se ne fanno così tanti. Dimostra fiducia nel nostro progetto appena iniziato e ringrazio i tifosi che ci seguono. Sono importanti”.