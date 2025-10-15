Serie A e Champions, Juve Women conta sulla star Walti

Campionessa elvetica: 'nuova sfida, porterò la mia esperienza'

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Una leggenda del calcio europeo per portare la Juventus Women nell'elite del calcio. E' la sfida che ha accettato di affrontare Lia Walti, la campionessa elvetica arrivata da poco più di un mese a Torino dopo anni di successi e titoli conquistati con l'Arsenal in Premier League. "Sono qui per aiutare la Juve a crescere ancora, a migliorarsi soprattutto a livello internazionale e sono contenta della mia scelta. Anche per me è una sfida, un modo di fare altra esperienza in un nuovo ambiente stimolante", afferma la capitana della Svizzera, in un'intervista on line organizzata su Disney+, che trasmetterà in diretta streaming tutte le partite della Champions League donne, fino alla finale del 2026 a Oslo.

Walti è stata l'ultima ad alzare al cielo la coppa della Champions, lo scorso maggio, grazie al successo dell'Arsenal sul Barcellona nella finale a Lisbona, e il sogno del suo nuovo club è proprio quello. "Le ambizioni sono elevate ma ci vuole tempo per costruire una squadra da top in Europa - spiega l'elvetica -. Credo che la mia esperienza potrà essere utile, ma anche a me ne servirà, di tempo, per adeguarmi a tutte le novità che sto affrontando". La Juventus, appena prima del suo arrivo, ha vinto la Serie A Cup battendo la Roma ma nelle prime due gare di campionato ha ottenuto solo un punto, conquistando invece l'intero bottino nel primo match di Champions, col Benfica; tra due giorni le bianconere torneranno in campo, in casa del Bayern Monaco. "E' bello cominciare con una vittoria, dà la carica proprio per quel tipo di percorso che vogliamo fare - conferma Walti riferendosi al match col Benfica -. Per ora, almeno in Champions, cercheremo di 'dare fastidio' alle grandi, in una competizione che ha cambiato anche format.

L'importante è giocare, crescere insieme, abbiano tante giovani di talento in squadra e anche per questo le ambizioni sono alte. Vogliamo vincere trofei e un campionato italiano che a sua volta sta crescendo. Lo abbiamo visto anche agli Europei nel mio Paese, dove le azzurre anno davvero impressionato", arrivando in semifinale, mentre la Svizzera si è fermata ai quarti di finale. Per dare il meglio, Walti intende anche "imparare al più presto l'italiano e adeguarmi allo stile di gioco, che qui è diverso. Servirà un po' di tempo per abituarmi ma sono davvero felice di essere qui" (ANSA).