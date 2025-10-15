Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie A e Champions, Juve Women conta sulla star Walti

Serie A e Champions, Juve Women conta sulla star WaltiTUTTO mercato WEB
Oggi alle 08:16Calcio femminile
Redazione TMW
fonte ANSA
Campionessa elvetica: 'nuova sfida, porterò la mia esperienza'

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Una leggenda del calcio europeo per portare la Juventus Women nell'elite del calcio. E' la sfida che ha accettato di affrontare Lia Walti, la campionessa elvetica arrivata da poco più di un mese a Torino dopo anni di successi e titoli conquistati con l'Arsenal in Premier League. "Sono qui per aiutare la Juve a crescere ancora, a migliorarsi soprattutto a livello internazionale e sono contenta della mia scelta. Anche per me è una sfida, un modo di fare altra esperienza in un nuovo ambiente stimolante", afferma la capitana della Svizzera, in un'intervista on line organizzata su Disney+, che trasmetterà in diretta streaming tutte le partite della Champions League donne, fino alla finale del 2026 a Oslo.

Walti è stata l'ultima ad alzare al cielo la coppa della Champions, lo scorso maggio, grazie al successo dell'Arsenal sul Barcellona nella finale a Lisbona, e il sogno del suo nuovo club è proprio quello. "Le ambizioni sono elevate ma ci vuole tempo per costruire una squadra da top in Europa - spiega l'elvetica -. Credo che la mia esperienza potrà essere utile, ma anche a me ne servirà, di tempo, per adeguarmi a tutte le novità che sto affrontando". La Juventus, appena prima del suo arrivo, ha vinto la Serie A Cup battendo la Roma ma nelle prime due gare di campionato ha ottenuto solo un punto, conquistando invece l'intero bottino nel primo match di Champions, col Benfica; tra due giorni le bianconere torneranno in campo, in casa del Bayern Monaco. "E' bello cominciare con una vittoria, dà la carica proprio per quel tipo di percorso che vogliamo fare - conferma Walti riferendosi al match col Benfica -. Per ora, almeno in Champions, cercheremo di 'dare fastidio' alle grandi, in una competizione che ha cambiato anche format.

L'importante è giocare, crescere insieme, abbiano tante giovani di talento in squadra e anche per questo le ambizioni sono alte. Vogliamo vincere trofei e un campionato italiano che a sua volta sta crescendo. Lo abbiamo visto anche agli Europei nel mio Paese, dove le azzurre anno davvero impressionato", arrivando in semifinale, mentre la Svizzera si è fermata ai quarti di finale. Per dare il meglio, Walti intende anche "imparare al più presto l'italiano e adeguarmi allo stile di gioco, che qui è diverso. Servirà un po' di tempo per abituarmi ma sono davvero felice di essere qui" (ANSA).

Articoli correlati
Juventus, Walti: "Vogliamo vincere in Italia e dare fastidio alle grandi in Europa"... Juventus, Walti: "Vogliamo vincere in Italia e dare fastidio alle grandi in Europa"
Juve, Walti: "Entusiasta di questa nuova sfida. Qui si vuole competere ai massimi... Juve, Walti: "Entusiasta di questa nuova sfida. Qui si vuole competere ai massimi livelli"
Dall'Arsenal alla Juventus Women: Lia Walti è bianconera. Ha sottoscritto un biennale... Dall'Arsenal alla Juventus Women: Lia Walti è bianconera. Ha sottoscritto un biennale
Altre notizie Calcio femminile
Altra sfida iberica per la Roma: c'è il Barça. Il programma della Women's Champions... Altra sfida iberica per la Roma: c'è il Barça. Il programma della Women's Champions League
Serie A e Champions, Juve Women conta sulla star Walti Serie A e Champions, Juve Women conta sulla star Walti
Domani Roma-Barcellona, le convocate: out Giugliano, Di Guglielmo e Pajor Domani Roma-Barcellona, le convocate: out Giugliano, Di Guglielmo e Pajor
Roma, Haavi: "Affrontare le big europee è uno stimolo. Non vedo l'ora di giocarle"... Roma, Haavi: "Affrontare le big europee è uno stimolo. Non vedo l'ora di giocarle"
Juventus, Walti: "Vogliamo vincere in Italia e dare fastidio alle grandi in Europa"... Juventus, Walti: "Vogliamo vincere in Italia e dare fastidio alle grandi in Europa"
Roma, Rossettini: "Barça? Se fosse impossibile non ci presenteremmo. Calcio è imprevedibile"... Roma, Rossettini: "Barça? Se fosse impossibile non ci presenteremmo. Calcio è imprevedibile"
Roma Femminile, Greggi: "Con il Barcellona si vince insieme: titolari, subentranti... Roma Femminile, Greggi: "Con il Barcellona si vince insieme: titolari, subentranti e tifosi"
Napoli in vetta e Juventus in coda. Che sorprese nelle prime 2 giornate di Serie... Napoli in vetta e Juventus in coda. Che sorprese nelle prime 2 giornate di Serie A Women
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
Le più lette
1 Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 ottobre
3 L'ex André Silva: "Al Milan la grandezza. Donnarumma a 18 anni gestiva già tanta pressione"
4 Baldini, l'Italia U21 va fortissimo. Doppietta Camarda: "Non ascolto neppure i complimenti"
5 Il Mondiale inizia a prendere forma: altre 6 qualificate. E c'è la prima europea
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Gattuso e... l'ingegnere nucleare. Da oggi si guarda oltre in attesa del 21 novembre
Immagine top news n.1 Gli incredibili numeri dell'attacco dell'Italia da quando è arrivato Gennaro Gattuso
Immagine top news n.2 Mateo Retegui è il simbolo della nuova Italia di Gattuso. Il confronto dei numeri con Spalletti
Immagine top news n.3 Milan, allarme Pulisic: infortunio con gli USA. Il ct: "Ha sentito qualcosa al bicipite femorale"
Immagine top news n.4 Il Mondiale inizia a prendere forma: altre 6 qualificate. E c'è la prima europea
Immagine top news n.5 Gattuso: "Se non ci qualificheremo al Mondiale mi trasferirò molto lontano dall'Italia..."
Immagine top news n.6 L'Italia ai play-off, ecco il quadro a due turni dalla fine. Pericolo Svezia in semifinale
Immagine top news n.7 Italia-Israele 3-0, le pagelle: secondo posto e play-off blindati con portiere e centravanti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.2 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.3 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.4 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, senza Bremer quale difesa per Tudor? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 L'ex arbitro Paparesta: "Necessario un organo terzo per garantire piena autonomia degli arbitri"
Immagine news Altre Notizie n.3 Marocchino: "Juve, il problema non è la tattica ma la tecnica individuale"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gattuso e... l'ingegnere nucleare. Da oggi si guarda oltre in attesa del 21 novembre
Immagine news Serie A n.2 Lautaro nell'Olimpo: entra nella top 4 dei marcatori dell’Argentina, raggiunto Crespo
Immagine news Serie A n.3 Inter, rosa ampia a disposizione: Chivu studia il turnover fra campionato e Champions
Immagine news Serie A n.4 Gli incredibili numeri dell'attacco dell'Italia da quando è arrivato Gennaro Gattuso
Immagine news Serie A n.5 Mateo Retegui è il simbolo della nuova Italia di Gattuso. Il confronto dei numeri con Spalletti
Immagine news Serie A n.6 Juventus, Yildiz sarà il vice-capitano: e Comolli studia il ritocco all'ingaggio. I dettagli
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, tegola dalle Nazionali per Bianco: Agustin Alvarez fuori per almeno un mese
Immagine news Serie B n.2 Lo stop nel momento migliore: Pafundi alza bandiera bianca. E Donati deve rivedere i piani
Immagine news Serie B n.3 A Palermo già superata quota 30mila presenti contro il Modena. Si va verso un nuovo record
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Fusco: "Proviamo a vincere su ogni campo. Lo Spezia può ancora puntare in alto"
Immagine news Serie B n.5 Padova, tegola Jonathan Silva: lesione muscolare e almeno 20 giorni di stop
Immagine news Serie B n.6 Bari, giovedì la partenza per Reggio Emilia. Nikolaou torna a lavorare col gruppo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, sirene dalla Serie B per Saio: il difensore finisce nel mirino dello Spezia
Immagine news Serie C n.2 Verso Catania-Salernitana, il ds Pastore: "Provare a vincere per ridurre il gap in classifica"
Immagine news Serie C n.3 Al Giugliano può arrivare il terzo tecnico stagionale. Cudini si gioca tutto col Latina
Immagine news Serie C n.4 Danilo Caravello sulle squadre U23: "Favorevole, siamo indietro di 10-15 anni dalla Spagna"
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone C di Serie C: Galo è ribattezzato "CapomaggiCo"
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone B di Serie C: D'Uffizi manda in tilt la difesa del Pontedera
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Altra sfida iberica per la Roma: c'è il Barça. Il programma della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A e Champions, Juve Women conta sulla star Walti
Immagine news Calcio femminile n.3 Domani Roma-Barcellona, le convocate: out Giugliano, Di Guglielmo e Pajor
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Haavi: "Affrontare le big europee è uno stimolo. Non vedo l'ora di giocarle"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, Walti: "Vogliamo vincere in Italia e dare fastidio alle grandi in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini: "Barça? Se fosse impossibile non ci presenteremmo. Calcio è imprevedibile"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?