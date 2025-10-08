Yildiz-Juve, lavori sul rinnovo. Le condizioni di Dia, le parole di Gattuso: le top news delle 22

La trattativa per il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus non decolla. Stando alle indiscrezioni di Gazzetta.it, una parte della bozza sarebbe già stata delineata, a proposito del prolungamento di contratto fino al 2030, ma ci sarebbero delle questioni da risolvere circa l'ingaggio che andrebbe al talentino turco. Il padre e l'entourage vorrebbero monetizzare più del triplo verso cui si spingerebbe la dirigenza bianconera, in virtù del valore del giocatore per la Juve. E trasformarlo in uno dei 5 giocatori più pagati.

Intanto a Trigoria sono ripresi gli allenamenti della Roma di Gian Piero Gasperini, nonostante gli 11 assenti per gli impegni in programma durante la sosta nazionali con le rispettive Rappresentative. Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb, però, Angeliño non era presente alla seduta prevista dopo lo stato influenzale che lo ha tenuto fuori dal giro nella trasferta contro la Fiorentina (gara vinta 2-1). Leon Bailey - alle prese con il recupero da una lesione miotendinea al retto femorale - e Wesley (reduce da una contusione), invece, hanno svolto un lavoro differenziato. Da segnalare la presenza anche del presidente del club giallorosso, Dan Friedkin.

Come detto, il presidente della Roma è tornato nella Capitale per una serie di questioni cruciali in ambito futuro del club. Nel centro sportivo giallorosso c'è stato un vertice ad ampio raggio con Gian Piero Gasperini, Frederic Massara e Claudio Ranieri: sul tavolo, secondo La Gazzetta dello Sport, temi sportivi e societari. Dall’ottimo momento della squadra alle strategie per il mercato di gennaio, fino ai rinnovi dei big in scadenza, Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala. Domani invece l'incontro con il sindaco Roberto Gualtieri per discutere dello stadio di Pietralata, dove nelle ultime ore sono ripresi i lavori di rimozione del vecchio “solettone”. L’obiettivo è consegnare il progetto definitivo entro 30-40 giorni, con l’impianto inserito tra i 13 papabili per ospitare Euro 2032. Infine il meeting con il nuovo responsabile marketing Michael Gandler per trovare un nuovo sponsor di maglia, dopo la fine dell’accordo con Riyadh Season. L’obiettivo è ambizioso: chiuderne uno da 17-18 milioni a stagione per la t-shirt del centenario.

Dall'altro lato del Tevere, in casa Lazio, oggi pomeriggio Maurizio Sarri ha ricevuto delle notizie dall'infermeria. Il lungodegente Samuel Gigot, reduce da un intervento alla caviglia - infortunio che lo ha tormentato per diverso tempo - ha iniziato il percorso riabilitativo per tornare ad assaporare il campo di gioco. Lavoro atletico specifico e differenziato per Luca Pellegrini, Matías Vecino, Adam Marušić e Fisayo Dele-Bashiru. Quanto a Mattia Zaccagni, con un fastidio all'adduttore, si è limitato ad un lavoro in piscina. Nicolò Rovella e Boulaye Dia hanno svolto una seduta di fisioterapia. Ma l'attaccante senegalese è alle prese con un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra.

Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, è intervenuto a margine della presentazione del 'Nuovo Museo del Calcio' a Coverciano: "Sento tanta responsabilità però sono orgoglioso di essere il CT della Nazionale. Sarà dura, ma andiamo avanti". Poi, rivolgendosi al presidente del Museo del Calcio Matteo Marani: "Ti devo regalare le famose scarpette del 2006 che ancora non te l'ho consegnate, mamma giù in Calabria non fa passare nessuno. E' la prima volta che vengo, l'ho sempre promesso e ora sono venuto, prima mi veniva difficile perché ero all'estero. E' emozionante venire qui perché ci sono tanti bei ricordi".

Si è aggiunto anche Gianluigi Donnarumma, capitano e portiere della Nazionale Italiana, all'evento speciale di Coverciano: "Abbiamo una grande responsabilità, abbiamo una grande storia dietro di noi. Una responsabilità in più da parte mia e di tutti i ragazzi. Dare tutto per scrivere ancora tante pagine di storia e speriamo con il mister di scriverne tante insieme. Questo è il mio augurio, complimenti per questo fantastico museo perché fa venire la pelle d'oca".

Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, ha svelato i suoi sogni nel cassetto: "Per quanto riguarda il calcio, ho già realizzato i miei sogni d'infanzia: giocare nella nazionale croata e in un grande club mondiale come l'Inter. Ma sono sempre stato ambizioso e, naturalmente, mi sto ponendo nuovi obiettivi: ottenere grandi risultati sia con la nazionale che con il club. Per quanto riguarda i sogni, sarebbe facile dire: vincere la Coppa del Mondo, l'Europeo con la Croazia o la Champions League con l'Inter. Ma ho imparato che gli obiettivi non si raggiungono sognando, ma lavorando sodo, facendo sacrifici, rimanendo dediti, passo dopo passo. Né la Croazia può vincere la Coppa del Mondo domani, né l'Inter può vincere la Champions League dall'oggi al domani. Si tratta di andare avanti fase dopo fase, partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. Questo è sempre stato il mio approccio, è così che penso, ed è per questo che ora sono concentrato sul prossimo allenamento dopo questa intervista, poi sulla prossima partita e così via. Ogni successo deriva da questo tipo di processo e sono sicuro che con i grandi compagni di squadra che ho, sia in Croazia che all'Inter, arriveranno ottimi risultati".