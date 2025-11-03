Lazio e Cagliari ancora senza reti dopo 45': Basic e Zaccagni sprecano le migliori occasioni

Termina senza reti il primo tempo della sfida tra Lazio e Cagliari, ultima gara del decimo turno di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico. Tanto gioco per la squadra di casa, che riesce però a rendersi pericolosa solo alla mezz'ora, e pecca spesso di precisione.

La prima grande occasione la costruisce Zaccagni, che al 26' va sul fondo e trova l'inserimento di Basic al centro: conclusione violenta del centrocampista, che da posizione ravvicinata però spedisce clamorosamente alto. Altri due minuti e la Lazio va di nuovo vicina al gol: stavolta il capitano riceve da Lazzari, ma chiude troppo la conclusione, che sibila alla destra di un Caprile immobile. Il portiere ex Napoli si supera un giro di lancette dopo, quando è Marusic a tentare la sorte da 30 metri: paratona del portiere, si resta sullo 0-0.

Anche il Cagliari si rende pericoloso in chiusura di tempo: dopo una mischia in area Folorunsho conclude in modo insidioso verso la porta di Provedel, che si fa trovare pronto alla respinta coi piedi. Termina così la prima frazione.

