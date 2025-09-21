Lazio, la doppia mossa di Sarri: rivoluzionato l’attacco per il derby

Il superstite è Mattia Zaccagni, che del resto è capitano e ha raccontato nei giorni scorsi come Maurizio Sarri gli abbia cambiato la carriera. Per il resto, però, il tecnico biancoceleste ha deciso di sorprendere tutti, magari anche l’avversario Gasperini, con l’undici schierato per li derby di Roma di questa mattina.

Due terzi di attacco. A fare reparto con Zaccagni, infatti, non ci sono né Cancellieri né Castellanos, recuperato in extremis e che però va in panchina. Il posto di centravanti va infatti a Boulaye Dia, alla prima da titolare in questa stagione, ed è la grande novità. Ma anche l’altra non scherza.

C’è l’ex. L’attaccante spagnolo, che ha vestito in passato anche il giallorosso, è anche lui alla prima da titolare in questa stagione, dopo gli 83 minuti rimediati in tre scampoli di gara finora. Ai tempi del Chelsea, del resto, Sarri aveva spiegato come nelle partite che contavano si partisse da Pedro e Giroud più nove. Il francese non c’è, lo spagnolo sì ed eccolo lì.

Il live TMW di Lazio-Roma