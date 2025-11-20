Napoli, Conte nell'occhio della critica. Maradona Jr non ci sta: "Chi lo discute merita Garcia"

Durante la diretta di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Diego Maradona Jr. che ha voluto commentare le critiche rivolte ad Antonio Conte negli ultimi giorni a seguito della sconfitta patita dai partenopei al Dall'Ara contro il Bologna.

Queste le parole del figlio del Pibe de Oro: "Resto senza parole per quello che sento dire sull’allenatore del Napoli. A mio avviso, chi lo mette in discussione si merita Garcia. Con tutto il rispetto per il tecnico francese, ma a Napoli abbiamo uno dei allenatori più vincenti della storia del calcio. Da tifoso del Napoli, trovo assurdo criticare una squadra che è al primo posto in classifica".

Conte negli scorsi giorni era finito nell'occhio della critica - oltre per i risultati sul campo - anche per le dichiarazioni post Bologna. "Non c’è da accompagnare un morto, io morti non ne voglio accompagnare: se abbiamo voglia tutti insieme, bene. Altrimenti sono il primo a prendermi delle responsabilità", aveva dichiarato il tecnico salentino, prima di prendersi una settimana di stop per andare a Torino e tornare a Castel Volturno soltanto da lunedì. Per questo motivo si preannuncia particolarmente caldo il match in programma al Maradona domenica sera contro l'Atalanta del neo allenatore Palladino.