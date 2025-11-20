Iuliano torna sul famoso contatto con Ronaldo del '98: "Nemmeno col VAR era rigore certo"

L'ex difensore Mark Iuliano, intervistato dal podcast 'Centrocampo' è tornato sul contestatissimo episodio del possibile calcio di rigore non assegnato per fallo suo nei confronti di Ronaldo durante Inter-Juventus del 1998: "Mi fa ridere perché con Ronaldo ho giocato tante volte contro e ci siamo visti, non ne abbiamo mai parlato. È stata più una bomba mediatica esterna che colpiva più i tifosi e le società. Ha spaccato l'opinione pubblica ma io penso che nemmeno col VAR si potessero mettere d'accordo. Poi, certo, se succede un episodio simile contro di me impreco, ma è nella natura di ogni tifoso chiedere rigore per qualsiasi intervento".

Prosegue Iuliano: "Non è questione di essere rigore o meno: quando gli arbitri ancora decidevano, si prendevano la responsabilità di fischiare quello che vedevano in collaborazione col guardalinee. Adesso i guardalinee sono diventati inutili e l'arbitro fischia rigore a priori e aspetta di essere chiamato dal VAR. Io lì ero fermo: non lo fermo, è lui che passa. Ma sai quanti interventi simili ci sono tutti i giorni e non fischiano quasi mai? Io l'ho rivista così: alla fine il focus è sempre stato su quel contatto lì".

Conclude quindi l'ex difensore nelle sue riflessioni, con un aneddoto: "Un tifoso mi disse: "Tu non c'entravi niente, sai di chi è la colpa? Di Torricelli e Birindelli! Perché la palla è arrivata lì, non doveva arrivare lì".