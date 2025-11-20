Union Brescia, problemi anche a centrocampo: si ferma De Francesco. Recupero da definire

Una stagione che non sembra essere nata sotto la migliore delle stelle quella dell'Union Brescia, non tanto per quel che concerne i risultati e la classifica - in un raggruppamento dove il Vicenza fa da padrone - quanto per gli infortuni che la squadra guidata da mister Aimo Diana è costretta a fronteggiare molto spesso. L'ultimo, in ordine cronologico, quello del centrocampista Alberto De Francesco, che ha rimediato "una lesione miotendinea di grado medio al muscolo semimembranoso della gamba sinistra".

A rendere noto il tutto, il club, attraverso il comunicato che di seguito riportiamo integralmente:

"Union Brescia comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Alberto De Francesco hanno evidenziato una lesione miotendinea di grado medio al muscolo semimembranoso della gamba sinistra.

Le condizioni del centrocampista saranno monitorate e rivalutate nelle prossime settimane, al fine di verificare i progressi clinici e definire con maggiore precisione i tempi di recupero".

Abbiamo comunque accennato prima alla classifica, che di seguito andiamo a vedere (Serie C, Girone A):

Vicenza 38, Lecco 30, Union Brescia 28, Cittadella 24, Alcione Milano 24, Inter U23 22*, Trento 20, Pro Vercelli 19, Novara 18, Renate 17, AlbinoLeffe 16, Giana Erminio 16, Ospitaletto 14, Dolomiti Bellunesi 13*, Arzignano Valchiampo 13, Pergolettese 13, Lumezzane 13, Virtus Verona 11, Pro Patria 9, Triestina -9

* una partita in meno

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva