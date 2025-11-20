Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lombardo: "Ho fiducia: Gattuso sa far capire cosa voglia dire indossare la maglia dell'Italia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Claudia Marrone
Oggi alle 00:04Serie A
Come ormai noto, il cammino della Nazionale del CT Gennaro Gattuso verso il Mondiale, passerà dai playoff: quest'oggi, giovedì 20 novembre, gli azzurri conosceranno l'avversario da affrontare per evitare il disastro. Leggasi la mancata qualificazione alla massima competizione calcistica.

Di questo, nel corso di un evento organizzato oggi a Genova, ha parlato Attilio Lombardo, ora nei quadri tecnici della Sampdoria: "Se l'Italia rischia di non andare al Mondiale? Spero di no. Ed è una situazione che ho vissuto quando siamo stati eliminati dalla Macedonia del Nord, il tutto quattro mesi dopo aver vinto un Europeo. Gattuso è un allenatore che ha la capacità di far capire cosa vuol dire indossare la maglia della Nazionale, poi dipenderà anche dagli avversari ma se i giocatori riusciranno a mettere in campo cosa dice il Ct, si può arrivare alla fase finale dei Mondiali. Poi tra il dire e il fare ci sono di mezzo due partite".

Conclude quindi sull'aspetto mentale che potrebbe incidere e non poco sulla situazione: "Se l'Italia non sarà tranquilla? Lì deve essere bravo Gattuso: ci vuole personalità, e anche un po’ di fortuna. Se penso a come siamo usciti noi con la Macedonia con l’unico tiro in porta, voleva dire che non era serata".

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
