Piccinini: "Non penso al mercato, ma al Pisa. Albiol e Cuadrado sono grandi campioni"

Gabriele Piccinini, centrocampista del Pisa, ha parlato al portale specializzato sui nerazzurri SestaPorta.news. La sua intervista riparte dalla vittoria ottenuta per 1-0 sulla Cremonese prima della sosta: "In una partita che sembrava complicata da sbloccare è stata una iniezione di fiducia per tutta la squadra. Mi allenerò sempre al massimo".

Come ha vissuto l'adattamento alla Serie A?

Ci sono sempre stati momenti di assestamento, specialmente per me che ho fatto tanti salti di categoria. La considero una questione fisiologica. Sono solo felicissimo di aver contribuito a questo gol con la Cremonese. Mercato? No, penso al Pisa".

In campo si fa sentire molto.

"Ne parlavo con i miei compagni, sento di stare anche “invecchiando”. Mi sento tante responsabilità e sto cercando di aiutare anche i ragazzi più giovani. Confesso, sono una radiolina, mi viene facile farlo".

I veterani come Albiol e Cuadrado quanto aiutano il vostro gruppo?

"Sono dei grandi campioni e hanno alzato il livello. Sono dei ragazzi fantastici. Ci daranno una grandissima mano".

Ora il Sassuolo, nella sua Reggio Emilia. Magari convince Gilardino a farla esordire da titolare?

Come ho già detto cerco di sfruttare i minuti che il mister mi dà. Lì nel mezzo siamo tutti giocatori forti".