Milan-Pisa, grande cornice di pubblico nell'anticipo di venerdì: il dato sugli spettatori
Comunicato il dato degli spettatori di Milan-Pisa a San Siro. Sono 72.615.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disp. Terracciano, Pittarella, Nkunku, Tomori, Athekame, Odogu, Sala. All. Massimiliano Allegri.
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni, Bonfanti; Nzola, Meister. A disp. Nicolas, Angori, Marin, Leris, Hojholt, Cuadrado, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Denoon, Lorran. All. Alberto Gilardino.
ARBITRO: Zufferli di Udine.
ASSISTENTI: Rossi e Mastrodonato
IV UFFICIALE: Collu
VAR: Gariglio
AVAR: Doveri.
