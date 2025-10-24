Spinazzola: "Tornare in Nazionale ha significato molto: sto facendo bene il mio lavoro"

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha rilasciato un'intervista al microfono di Radio Crc. L'ex Atalanta e Roma ha toccato tanti argomenti, a cominciare dal momento complicato degli azzurri e dalla sconfitta rimediata in Champions League contro il PSV Eindhoven: "Abbiamo preso dei gol non da noi. Mancanza di concentrazione, mancanza di paura di subire gol: questo ci sta un po' mancando, anche nelle altre partite che abbiamo vinto. Contro il City, invece, abbiamo resistito 70' minuti in 10 con grande concentrazione per cercare di non prendere gol: secondo me dobbiamo partire da queste cose positive e poi migliorare sotto l'aspetto del gioco. Non deve mai mancare la fame che ci ha contraddistinto".

Ancora sulla Champions League.: "Al momento il nostro focus è sulle prossime partite di campionato. Ovviamente in Europa dobbiamo provare a vincere il più possibile, ma si passa per le vittorie in Serie A e sull'essere uniti. Io cerco di dare sempre il mio massimo in ogni partita, ma sinceramente preferisco che la squadra vinca: è il mio unico desiderio".

Infine due battute sul prossimo big match contro l'Inter: "L'Inter è una squadra fortissima, anche più dell'anno scorso: sappiamo di dover fare una grande partita con la concentrazione e la fame giusta. Hanno preso giocatori molto forti, rinforzando anche le seconde linee: sono più in forma anche sotto il profilo fisico, ci sarà da lottare. Dumfries? Si affronta con grande attenzione e grande corsa. La convocazione in Nazionale per me ha significato tantissimo: è una grande soddisfazione dopo qualche anno. Significa che sto facendo bene il mio lavoro e mi dà una spinta in più".