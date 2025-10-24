Le Borgne: "Il Como mi ha aperto le porte della Francia U20". E Fabregas lo chiama in prima squadra

Il centrocampista del Como, Andrea Le Borgne, è rientrato la scorsa settimana dal Mondiale U-20 FIFA in Cile, dove la Francia ha chiuso al quarto posto. Durante il torneo, Andrea ha ottenuto il premio di MVP alla sua prima gara da titolare, grazie a una tripletta contro la Nuova Caledonia, e ha poi servito l’assist decisivo nel successo per 2–1 sulla Norvegia nei quarti di finale.

Il giovane centrocampista ha riflettuto sul proprio percorso.

"Il Como 1907 mi ha aperto le porte della Nazionale francese, e questo non lo dimenticherò mai. Ora che sono tornato, voglio lavorare ancora più duramente e mostrare le mie qualità. Questo è solo l’inizio: il meglio deve ancora venire".

Sull'esperienza appena conclusa al Mondiale

"Ricorderò ogni momento di questa avventura. La gioia per il mio terzo gol nella tripletta contro la Nuova Caledonia e la festa dopo il fischio finale che ha sancito la vittoria contro il Giappone sono stati momenti indimenticabili! Questo Mondiale è stato un’esperienza straordinaria, soprattutto perché è coinciso con il mio debutto con la Nazionale francese. Da questo torneo ho acquisito grande fiducia".

19 anni, Le Borgne è stato convocato per la prima volta dal tecnico dei lariani, Cesc Fabregas, in vista della partita di campionato contro il Parma in programma sabato 25 ottobre alle ore 15 allo stadio "Ennio Tardini".