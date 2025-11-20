Dagli svincolati arriva il nuovo portiere per il Parma. Oggi Guaita in città per visite e firma

È Vicente Guaita Panadero, spagnolo classe 1987, il profilo individuato dal Parma per sostituire l'infortunato Zion Suzuki tra i pali della porta. L'infortunio dell'estremo difensore giapponese, come detto, priverà il club ducale del suo numero uno per i prossimi mesi, una lunga assenza che ha costretto lo stesso Parma a vagliare il mercato degli svincolati, l'unica opzione possibile prima della riapertura del calciomercato a gennaio. Così, dopo una ricerca serrata, ecco la decisione del Parma, con il 38enne atteso in città già nelle prossime ore per il consueto iter di visite mediche e firma sul contratto.

Ma chi è il portiere spagnolo? Guaita nasce a Torrent, un piccolo comune nella provincia di Valencia, città - quest'ultima - nella quale muove i primi passi nel calcio. Dopo le giovanili, il grande salto arriva nella stagione 2008/2009, quando entra in prima squadra in seguito al ritiro di colui che - proprio tra i pali - fino a quel momento aveva fatto la storia a Valencia, ovvero Santiago Canizares.

Champions e Ferguson - Le cose per Guaita non vanno però come ci si poteva aspettare, e nella stagione successiva viene mandato in prestito al Recreativo Huelva, in seconda divisione. Complici vari infortuni, per Guaita arriva un'altra chance col Valencia, che lo richiama per difendere la porta spagnola non solo in campionato ma anche in Champions League. Fra le partite disputate da Guaita nella massima competizione europea in quella stagione, da ricordare quella contro il Manchester United (terminata 1-1) in cui anche Alex Ferguson - tecnico dei Red Devils - rimase impressionato dalla prova dello spagnolo, tanto da informarsi su un suo eventuale trasferimento, poi non andato in porto.

Liga, Premier e adesso la Serie A - Dopo Valencia, che saluta nel 2014, Guaita proseguirà la sua carriera con oltre 100 presenze con le maglie del Getafe (dal 2014 al 2018) e del Crystal Palace in Inghilterra (dal 2018 al 2023), fino all'esperienza terminata nell'ultima stagione col Celta Vigo. Ora - salvo clamorosi contrattempi - è invece il turno della Serie A.