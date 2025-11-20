TMW Parma, ecco il nuovo portiere: Guaita è atterrato in Italia. Domani le visite

Il Parma ha scelto il suo portiere. Vicente Guaita è atterrato da pochi minuti in Italia e arriverà in città, al De La Ville tra le 17.30 e le 18. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW domani mattina alle 8 svolgerà le visite mediche al Gemini per poi firmare il suo contratto con il club ducale e mettersi a disposizione del tecnico Cuesta andando a sostituire Zion Suzuki che dovrà stare ai box per almeno 4 mesi, nella migliore delle ipotesi, visto che si parla anche di un possibile periodo di stop più lungo.

Buone notizie dall'infermeria.

Per il resto i gialloblù proseguono la preparazione in vista della sfida contro l'Hellas Verona al Bentegodi con Oristanio, Ondrejka ed Estevez lavorano per provare ad essere a disposizione per la gara con la quale il Parma riprenderà il campionato dopo la sosta per gli impegni delle varie Nazionali in giro per il mondo.

Problemi per Ndiaye.

Le brutte notizie arrivano da Ndiaye: il calciatore ha riportato un principio di pubalgia da approfondire con esami e visite specialistici. Conto l'Hellas Verona non sarà a disposizione di Cuesta e la speranza dell'allenatore è che il problema possa risolversi nel minor tempo possibile.