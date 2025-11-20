Le reazioni in Irlanda del Nord dopo il sorteggio: "Italia peggior rivale possibile"

La sfidante dell'Italia nella semifinale dei playoff in vista dei Mondiali 2026 sarà l'Irlanda del Nord. La vincente affronterà una fra Galles e Bosnia Erzegovina, in una gara da giocare in trasferta (mentre la semifinale l'Italia la giocherà in casa, a Bergamo).

In Irlanda del Nord questa notizia non è stata presa favorevolmente. Il giornalista Adam McKendry del quotidiano "Belfast Telegraph", per esempio scrive: "Si tratta del peggior sorteggio possibile che l'Irlanda del Nord potesse sperare, poiché, nonostante le difficoltà, l'Italia è ancora una delle migliori nazioni del calcio mondiale ed è la squadra meglio classificata che avrebbe potuto pescare dalla prima fascia".

Anche la BBC lo definisce così: "Stando alla classifica FIFA, questo è il sorteggio più difficile che l'Irlanda del Nord avrebbe potuto affrontare. Considerando che, anche se vincessero in Italia, sarebbero di nuovo in trasferta in una potenziale finale contro il Galles o la Bosnia, le cose non potrebbero essere più difficili per la squadra di Michael O'Neill".

Il portale locale "News Letter" guarda alla difficile tradizione nei confronti diretti: "Si può sostenere che si tratti del sorteggio più difficile che l'Irlanda del Nord avrebbe potuto affrontare, avendo vinto solo una volta contro gli Azzurri in 11 partite: è accaduto addirittura nel 1958".