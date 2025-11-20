TMW Radio Amerini: "Playoff Mondiale, no a troppo stress per gli azzurri. E su Fagioli dico..."

L'ex calciatore Daniele Amerini è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Come commenta il sorteggio dell'Italia? Anticiperebbe il 30esimo turno per aiutare la Nazionale?

"Per una questione di preparazione della partita credo sia giusto trovare anche una soluzione per prepararla con più tempo, ma questi giocatori non staccano quasi mai e li farei arrivare il più tranquilli possibile. Non caricherei di troppe pressioni la sfida. Il sorteggio è andato bene, se non batti queste squadre è giusto che tu non vada al Mondiale".

C'è Fiorentina-Juventus nel weekend: che sfida sarà?

"Credo che andrà Vanoli con un centrocampo più fisico che di qualità, rispetto a quello visto finora. Non so se metterà Ndour, vedo Mandragora e Nicolussi Caviglia. E poi vedremo. Dall'altra parte la Juve troverà un blocco molto basso, deve capire Spalletti come potrà entrare. Difendendo a tre, se non gioca Vlahovic la Juve non ha nessuno davanti".

Ci crede ancora in Fagioli?

"Sulla qualità non ci sono dubbi, però ad oggi è un giocatore mentalmente giù. Lo vedi dalla faccia. Magari non è mai stato uno caratteriale, però ad oggi lo vedo spaesato, impaurito. Non può essere questo. Ha qualità superiori ai compagni ma deve tirarle fuori".