Buonfiglio (pres CONI): “Mondiali? Per andarci non basta l’entusiasmo di Gattuso”
Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, è intervenuto dal palco dello Sport Industry Talk organizzato da RCS a Milano, anche in merito ai playoff che attendono la Nazionale di calcio per l’accesso ai Mondiali 2026: “Non ho ancora convocato Gattuso (ride, ndr), ma non c’è bisogno solo del suo entusiasmo. C’è bisogno anche di qualcos’altro per vincere”.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
