Udinese, con il Bologna per blindare la porta. Tanti dubbi dopo le Nazionali

Assente Kristensen, tanti dubbi dopo le Nazionali

(ANSA) - UDINE, 20 NOV - Blindare la porta: è l'imperativo categorico in casa Udinese, che si presenta all'anticipo casalingo di sabato con il Bologna con primati poco lusinghieri relativamente al reparto difensivo. I friulani hanno la seconda peggior difesa del torneo con 17 reti subite - meglio solo della Fiorentina - e sono la squadra che ha incassato più gol prima dell'intervallo, ben 8. In questo quadro, si capisce perchè Runjaic ha approfittato della sosta del campionato per registrare la squadra. Quanto alla formazione, ci sono ancora tanti dubbi legati al rientro tardivo dalle Nazionali. In difesa, assente Kristensen, anche se è ormai quasi pronto al rientro, ci saranno sicuramente Kabasele e Solet, con Bertola e Goglichidze in ballottaggio per l'ultima maglia.

A centrocampo potrebbe avere un turno di riposo Karlstrom, di ritorno dalle gare con la Svezia: sicuro di una maglia c'è il solo Atta. Sulle fasce, Zanoli e Kamara sono davanti a Ehizibue e Zemura, davanti Zaniolo agirà alle spalle di Davis. Il reparto avanzato dispone anche di Buksa, Gueye, Bayo e di Iker Bravo, che ha mandato messaggi di insofferenza rispetto allo scarso minutaggio avuto. (ANSA).