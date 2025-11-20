Marsiglia, De Zerbi fa la conta degli infortunati: 5 out prima del derby con il Nizza

La sosta per le Nazionali sta giungendo al termine e nel prossimo weekend il Marsiglia di Roberto De Zerbi ricomincerà la propria corsa al campionato. All'orizzonte c'è il derby contro il Nizza e tre giorni dopo ecco l'occasione di rifarsi in Champions League dopo un inizio complicato, ma nella delicatissima gara contro il Newcastle, in Inghilterra.

Il club di Pablo Longoria ha però pubblicato un aggiornamento medico sugli infortuni di Facundo Medina, Nayef Aguerd, Amine Gouiri, Hamed Traoré e Amir Murillo, che nono lasciano presagire a nulla di buono. Murillo si è recentemente infortunato alla coscia mentre giocava per Panama, mentre gli altri tre stanno affrontando infortuni risalenti a diversi giorni fa (pubalgia per Aguerd) o di diverse settimane fa (distorsione alla caviglia per Medina, lussazione della spalla per Gouiri e lesione muscolare per Traoré).

Nel suo comunicato, l'OM non specifica una data di rientro per questi cinque giocatori. "L'Olympique de Marseille fornisce un aggiornamento sulla situazione medica di diversi giocatori attualmente in cura. Amir MURILLO: Lesione muscolare alla coscia sinistra. Il giocatore sta seguendo un protocollo terapeutico appropriato e sarà rivalutato nei prossimi giorni. Facundo MEDINA: distorsione alla caviglia destra. Il trattamento è in corso e i progressi saranno monitorati quotidianamente. Nayef AGUERD: insorgenza di pubalgia. È stato implementato un piano terapeutico specifico per limitare i sintomi e favorire un ritorno graduale al gioco. Sono in corso contatti regolari con lo staff medico della Federazione calcistica marocchina. Hamed TRAORÉ: Lesione muscolare alla coscia destra. Il giocatore sta seguendo un programma di riabilitazione personalizzato. Amina GOUIRI: il giocatore è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la lussazione della spalla destra. La fase post-operatoria sta procedendo come previsto, con un attento monitoraggio. Il club fornirà ulteriori aggiornamenti in base all'evoluzione dei progressi di ciascun giocatore".