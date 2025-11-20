TMW Radio Rampulla: "Italia, ogni aiuto va bene ora. Juve, Vlahovic titolare con la Fiorentina"

L'ex portiere Michelangelo Rampulla ha parlato dei temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà.

Come commenta il sorteggio dell'Italia? Anticiperebbe il 30esimo turno per aiutare la Nazionale?

"Ovvio che darei una mano alla Nazionale, anche perchè dovessimo mancare anche questo Mondiale sarebbe la terza volta di fila. Per noi mancare due Mondiali è stato gravissimo, una terza sarebbe deleterio. Ogni possibile aiuto per la Nazionale è da fare. In queste partite poi non esiste stanchezza, fisica e mentale, c'è solo la voglia di giocarle certe sfide. E' una partita talmente importante che sparisce tutto, dolori, malanni...".

C'è Fiorentina-Juventus nel weekend: che sfida sarà?

"A volte le soluzioni migliori nascono da situazioni contingenti, da squalifiche o infortuni. Sicuramente, non avendo attaccanti, Spalletti qualcosa si inventerà, ma alla fine credo che giocherà Vlahovic dall'inizio. Poi magari non sarà così. La Fiorentina è ultima, deve fare assolutamente punti. Giocherà con un centrocampo più imbottito".

Ci crede ancora in Fagioli?

"E' un ragazzo con qualità, è un peccato che vada così, a fasi alterne. Credo sia un problema di testa".