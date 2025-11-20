Marsiglia, De Zerbi: "Basta polemiche: dopo l'Atalanta ho stretto la mano all'arbitro"

Terminata la sosta tornano i campionati, in Italia ed all'estero. Il Marsiglia riprende la propria corsa sognando di infastidire la corazzata Paris Saint-Germain a lungo.

Domani la squadra di Roberto De Zerbi affronterà il Nizza nel derby e nel corso della conferenza stampa della vigilia ha parlato anche dell'incontro avuto con gli arbitri. In Ligue 1 infatti ci sono state forti polemiche arbitrali, che hanno spinto la Federazione ad organizzare un incontro con i club soprattutto per chiarire alcuni aspetti legati all'utilizzo della tecnologia da parte dei direttori di gara.

De Zerbi nel rispondere alle domande ha evitato ulteriori polemiche: "Rispondo agli arbitri in campo; fuori dal campo, non guardo cosa si dice. Per esempio, non so chi ci arbitrerà domani (contro il Nizza). VAR, niente VAR... Ho altro da fare. Non voglio seguire le polemiche durante la settimana", ha spiegato chiaramente.

Nel parlare poi il tecnico bresciano porta un esempio legato ad una partita che ha fatto molto discutere, per la mancata concessione di un rigore ai suoi, in Champions contro l'Atalanta (prima del gol decisivo di Samardzic: "Per quanto riguarda il rigore non concesso contro l'Atalanta, a partita finita, ho stretto la mano all'arbitro. Mi ha spiegato la sua opinione, e io resto convinto della mia. Una volta che l'arbitro fischia la fine, sono rispettoso ", ha dichiarato.