Cesena, Bisoli tormentato dalla pubalgia: salta anche il big match col Monza
Tra gli acquisti più attesi dell’estate in Serie B, Dimitri Bisoli non è ancora riuscito a lasciare il segno con la maglia del Cesena. L’ex capitano del Brescia ha totalizzato appena 434 minuti complessivi e ormai da settimane è ai box, frenato da una pubalgia particolarmente insistente.
Come riporta la Gazzetta dello Sport, il centrocampista dovrà saltare anche il big match contro il Monza all’U-Power Stadium, una gara che il Cesena avrebbe voluto affrontare al completo per misurare le proprie ambizioni.
Il recupero di Bisoli procede lentamente e lo staff medico preferisce non correre rischi, vista la delicatezza dell’infortunio. Senza di lui, però, la squadra perde un riferimento tecnico e caratteriale fondamentale, soprattutto in un periodo in cui il ritmo serrato del campionato richiede rotazioni continue.
L’obiettivo è riaverlo al 100% per l’inizio del nuovo anno, evitando ricadute che comprometterebbero la seconda parte di stagione. Per ora, però, il Cesena dovrà fare a meno del suo uomo simbolo a centrocampo.
