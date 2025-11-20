Monza, report medico: intervento di appendicectomia per Arvid Brorsson
Si ferma Arvid Brorsson, difensore centrale classe 1999 del Monza.
Lo svedese, approdato in Brianza lo scorso gennaio dal Mjällby, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di appendicectomia da parte dall’equipe del professor Guttadauro alla Clinica Zucchi di Monza.
Brorsson (26) nel corso della stagione ha messo a referto sei presenze fra campionato e Coppa Italia. Per un totale di 12 contando quelle della Serie A 2024/2025.
SERIE B, 13ª GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Ore 20:30 - Catanzaro-Pescara
Sabato 22 novembre
Ore 15:00 - Avellino-Empoli
Ore 15:00 - Carrarese-Reggiana
Ore 15:00 - Virtus Entella-Palermo
Ore 17:15 - Padova-Venezia
Ore 19:30 - Bari-Frosinone
Domenica 23 novembre
Ore 15:00 - Mantova-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Sudtirol
Ore 17:15 - Monza-Cesena
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia
