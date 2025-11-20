Crotone, Longo: "Cerignola ristrutturato mentalmente. È un campionato durissimo"

Toccherà al Crotone di Emilio Longo aprire le danze nella 15ª giornata del campionato di Serie C sul campo dell'Audace Cerignola.

Queste le parole, nella consueta conferenza stampa della vigilia, del tecnico dei calabresi riportate da TuttoC.com:

"Se il Crotone può avvantaggiarsi di questo fattore? Incontreremo una squadra che nelle ultime due giornate ha fatto molto bene e si è ristrutturata mentalmente. Maiuri parla di un Cerignola più pratico e tignoso. Saranno due squadre consapevoli delle proprie forze e in un buon momento di maturità. Sul fattore casa/trasferta: in un campionato con equilibri così sottili, il “dove” conti meno del “come”. Mi auguro che emergano più i limiti della squadra che gioca in casa, ma soprattutto che il Crotone continui a lavorare con umiltà, consapevolezza e voglia di portare a casa il risultato".

Saranno 8 giorni intensi: Cerignola, Coppa Italia a Potenza col Sorrento e poi Giugliano in casa: "Se ho già pensato a rotazioni? Per domani non penso a rotazioni: c’è stato il recupero necessario. Dopo Cerignola valuteremo. Chi resterà fuori domani sarà probabilmente molto utilizzato martedì in Coppa. L’obiettivo primario resta fare risultato domani".

Nelle ultime quattro giornate quattro capoliste diverse, squadre di rango che inciampano su campi impensabili. È un girone C complesso perché livellato in alto o in basso? "È semplicemente equilibratissimo. Quando c’è equilibrio è difficile dire se è “alto” o “basso”. Il coefficiente di difficoltà è altissimo: Cosenza, Monopoli e altre si stanno avvicinando alle prime tre. È un campionato durissimo".