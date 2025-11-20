Sorteggio playoff Mondiale, alle 13 il via: tutto quello che c'è da sapere. Italia testa di serie

Oggi è il giorno del sorteggio dei playoff per la qualificazione al Mondiale del 2026 e l'Italia sarà una delle protagoniste nell'urna di Zurigo. Inizio previsto per le ore 13, con TMW che vi proporrà il live testuale di tutto quello che succederà in Svizzera. Gli azzurri di Rino Gattuso, arrivati secondi nel proprio girone vinto dalla Norvegia, saranno tra le teste di serie nella prima delle quattro fasce nelle quali sono state divise le dodici Nazionali che si contenderanno i due posti rimasti a disposizione e si procederà prima con le quattro semifinali e successivamente con le due finali. Le vincenti prenderanno parte alla rassegna iridata della prossima estate in Stati Uniti, Messico e Canada.

Le quattro fasce.

PRIMA FASCIA - Italia, Ucraina, Danimarca, Turchia.

SECONDA FASCIA - Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Galles.

TERZA FASCIA - Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo.

QUARTA FASCIA - Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord.

Le possibili avversarie dell'Italia.

Al primo turno, dunque, la nostra Nazionale sfiderà una tra Romania, Irlanda del Nord, Svezia e Macedonia del Nord e le ultime due non suscitano un bel ricordo, visto che sono state le giustiziere dell'Italia rispettivamente negli spareggi per il Mondiale 2018 e per il Mondiale 2022. Sulla carta gli svedesi sono gli avversari più complicati, anche solo per il tandem d'attacco formato da Isak e Gyokeres.

Come funzionano i playoff.

Dopo le semifinali, con le Nazionali di prima fascia che sfideranno quelle di quarta e quelle di seconda che verranno accoppiate con quelle di terza, si procederà poi con un altro sorteggio, con le vincenti prima/quarta che verranno messe di fronte alle vincenti di seconda/terza. Le gare saranno secche, quindi non con andata e ritorno, e nel primo turno verranno giocate in casa delle migliori per ranking, mentre per le finali ci sarà un ulteriore sorteggio per stabilire in casa di chi si giocherà. L'Italia dunque è certa di giocare nel nostro Paese la prima partita mentre per la seconda tutto sarà legato alla fortuna. Appuntamento alle ore 13 dunque, per il via del sorteggio di Zurigo.

Le date.

Le semifinali verranno disputate il 26 marzo, mentre le due finali il 31 dello stesso mese.