Siracusa, risoluzione consensuale del contratto con Luan Capanni
Addio in casa Siracusa. Ecco la nota appena diffusa dal club siciliano:
Siracusa Calcio 1924 comunica la risoluzione consensuale del contratto del calciatore Luan Capanni. Il club ringrazia l'attaccante per l'impegno profuso nei mesi in azzurro e gli augura le migliori fortune personali e professionali.
Capanni (25) chiude, dunque, la sua breve esperienza al Siracusa con dieci presenze e un gol. In precedenza per lui avventure con Racing Santander, Viterbese, Grosseto, Estrela Amadora, Arka Gdynia e Latina.
