Tavoli di riforma sulla 'Riforma Zola' e sul Salary Cap. La nota della Lega Pro
Sono stati due giorni intensi per molti club di Serie C che hanno preso parte ai tavoli di lavoro sul calcio giovanile e sul “Salary Cap”.
Il tavolo di lavoro della Serie C dedicato al calcio giovanile ha avuto come coordinatore Stefano Udassi presidente della Torres e membro del consiglio direttivo di Lega Pro. Nel corso del tavolo di lavoro si è parlato dei positivi effetti che la “Riforma Zola” sta portando sui campi della Serie C. Tanti sono i club che stanno mirando al potenziamento delle strutture e delle competenze degli staff tecnici. Inoltre, sono in costante aumento i giovani calciatori con presenze e il numero delle squadre con calciatori del settore giovanile in campo.
“I club stanno comprendendo l’importanza di investire nei giovani calciatori attraverso progetti strutturati e una maggiore attenzione alla loro maturazione sia umana che tecnica – dice il vicepresidente vicario della Lega Serie C Gianfranco Zola – lavorare con i propri vivai è alla base della sostenibilità di ogni società”.
Il tavolo di lavoro sul “Salary Cap” , coordinato da Mauro Bosco presidente della Vis Pesaro e membro del consiglio direttivo di Lega Pro, ha invece proposto e studiato possibili miglioramenti a questo strumento, ad oggi sperimentale ma dalla prossima stagione effettivo, che potrà contenere la crescita incontrollata dei costi da parte dei club promuovendo una gestione più responsabile dei bilanci.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.