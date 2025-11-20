Tavoli di riforma sulla 'Riforma Zola' e sul Salary Cap. La nota della Lega Pro

Sono stati due giorni intensi per molti club di Serie C che hanno preso parte ai tavoli di lavoro sul calcio giovanile e sul “Salary Cap”.

Il tavolo di lavoro della Serie C dedicato al calcio giovanile ha avuto come coordinatore Stefano Udassi presidente della Torres e membro del consiglio direttivo di Lega Pro. Nel corso del tavolo di lavoro si è parlato dei positivi effetti che la “Riforma Zola” sta portando sui campi della Serie C. Tanti sono i club che stanno mirando al potenziamento delle strutture e delle competenze degli staff tecnici. Inoltre, sono in costante aumento i giovani calciatori con presenze e il numero delle squadre con calciatori del settore giovanile in campo.

“I club stanno comprendendo l’importanza di investire nei giovani calciatori attraverso progetti strutturati e una maggiore attenzione alla loro maturazione sia umana che tecnica – dice il vicepresidente vicario della Lega Serie C Gianfranco Zola – lavorare con i propri vivai è alla base della sostenibilità di ogni società”.

Il tavolo di lavoro sul “Salary Cap” , coordinato da Mauro Bosco presidente della Vis Pesaro e membro del consiglio direttivo di Lega Pro, ha invece proposto e studiato possibili miglioramenti a questo strumento, ad oggi sperimentale ma dalla prossima stagione effettivo, che potrà contenere la crescita incontrollata dei costi da parte dei club promuovendo una gestione più responsabile dei bilanci.