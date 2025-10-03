Le ultime su Juventus-Milan, la scelta di Chivu in attacco e la battuta di Totti: le top news delle 18

Buone notizie dall'infermeria del Milan: Fikayo Tomori è ufficialmente recuperato. Oggi il difensore inglese si è allenato in gruppo dopo i problemi fisici dei giorni scorsi. In ogni caso, Koni De Winter resta comunque avanti per un posto da titolare per la sfida alla Juventus. Chi sicuramente non partirà alla volta di Torino è Pervis Estupinan, che è stato squalificato dopo il cartellino rosso rimediato a inizio ripresa della partita contro il Napoli. Come contro i partenopei, ma stavolta dal 1', a sostituirlo sarà Davide Bartesaghi. Sul fronte bianconero, Khephren Thuram si è allenato parzialmente nel gruppo a disposizione di Igor Tudor, mentre Gleison Bremer ha svolto lavoro personalizzato. Di conseguenza, filtra una certa fiducia sulla possibilità di recuperare il centrocampista francese, assente nell’ultima di Champions League come il difensore brasiliano, per il quale però la presenza con i rossoneri sembra meno probabile.

Tornando a Milano, seppur adesso sulla sponda nerazzurra, mister Cristian Chivu non ha sciolto i dubbi sul partner di Lautaro Martinez in attacco, visto l'infortunio di Marcus Thuram: "Non lo so, ho un'idea e al 90% ho già deciso, vedremo che andrà ad affiancare Lautaro. Non ve lo posso dire ora. Si vedrà domani chi giocherà", ha dichiarato il tecnico dell'Inter. A meno di sorprese, il posto di Thuram dovrebbe essere occupato da Ange-Yoan Bonny.

Infine, una battuta sulla capitale. I tre rigori sbagliati dalla Roma - formalmente sarebbero uno, dato che si trattava di tre ripetizioni dello sesso penalty - ieri sera hanno colpito molti, tifosi giallorossi e non. Compreso chi, in carriera, dal dischetto ha scritto alcune pagine memorabili, non solo della storia della formazione capitolina ma anche della Nazionale italiana. In queste ore è infatti diventato virale un presunto audio di Francesco Totti, “Non scherziamo dai, oh. A me rompevano il c*** che facevo gol su rigore: facile fare gol su rigore eh… Mort*** vostra. Non è mai successo nella storia del calcio: tre rigori uno dietro l’altro, solo la Roma riesce a fare ‘ste cose, incredibili”.