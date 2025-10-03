Bari-Padova, i convocati di Andreoletti: recuperato Boi, out Bacci, Baselli e Pastina

"Abbiamo avuto un giorno in più, che può sembrare poco ma significa recuperare più energie. Con 24 ore in più si capisce chi ha recuperato davvero e a chi dare spazio. L’intensità è la nostra caratteristica fondamentale e, per fortuna, in questo inizio campionato non è mai mancata, Recuperiamo Boi in difesa. Restano fuori Bacci, Baselli e Pastina, che sono ancora un po’ indietro". Il tecnico del Padova Matteo Andreoletti ha parlato così in conferenza stampa alla viglia della sfida col Bari in trasferta facendo il punto della situazione.

Oltre ai tre sopraccitati saranno assenti dalla sfida anche lo squalificato Gomez e Russini, Voltan e Tumiatti non convocati per scelta tecnica. Questa la lista dei 23 convocati per la Puglia:

Portieri: 14 Fortin, 1 Mouquet, 22 Sorrentino

Difensori: 3 Barreca, 4 Belli, 13 Boi, 72 Faedo, 30 Favale, 18 Ghiglione, 5 Perrotta, 32 Sgarbi, 55 Villa

Centrocampisti: 17 Capelli, 6 Crisetig, 23 Di Maggio, 8 Fusi, 44 Harder, 41 Silva, 7 Varas

Attaccanti: 20 Bortolussi, 92 Buonaiuto, 15 Lasagna, 11 Seghetti