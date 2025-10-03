Atalanta-Como, i convocati di Fabregas: sei gli assenti per la trasferta di Bergamo

Attraverso i canali propri canali ufficiali il Como ha diramato la distinta con i nomi del giocatori convocati dal tecnico Cesc Fabregas per la gara di domani, sabato 4 ottobre 2025 alle ore 20:45, contro l'Atalanta al 'New Balance Stadium' di Bergamo.

Rispetto alla rosa complessiva del club lariano risultano assenti Menke fra i portieri, Van Der Brempt e Dossena in difesa, Sergi Roberto a centrocampo e, infine, Diao e Jesus Rodriguez (squalificato per tre giornate).

Portieri: Jean Butez, Mauro Vigorito, Nikola Cavlina

Difensori: Marc Oliver Kempf, Álex Valle, Edoardo Goldaniga, Jacobo Ramón, Alberto Moreno, Stefan Posch, Ivan Smolčić, Mërgim Vojvoda, Diego Carlos

Centrocampisti: Maxence Caqueret, Nico Paz, Martin Baturina, Maximo Perrone, Lucas Da Cunha

Attaccanti: Alvaro Morata, Tasos Douvikas, Nicolas Kühn, Jayden Addai, Lorenzo Bonsignori, Alberto Cerri

Alla vigilia del match contro il club orobico anziché Fabregas si è presentato in conferenza stampa il ds lariano Carlalberto Ludi che sull'Atalanta ha dichiarato: "Confrontarsi contro l'Atalanta è stimolante, hanno in organico giocatori che possono sopperire a qualsiasi assenza. Noi comunque abbiamo dimostrato che con il nostro gruppo siamo andati oltre, anche l'anno scorso quando sembrava facile accontentarsi".