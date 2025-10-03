Reggiana, problemi a un ginocchio per Gondo: salterà il derby con il Cesena

Brutte notizie in casa Reggiana in vista del derby contro il Cesena di domani. Il tecnico Davide Dionigi infatti dovrà fare a meno dell’attaccante Cedric Gondo a causa di un problema fisico accusato nel corso della rifinitura che aveva preceduto il turno infasettimanale.

Gli esami a cui si è sottoposto l’italo-ivoriano hanno infatti evidenziato una lieve distorsione al ginocchio destro, come riporta Tuttoreggiana.com, con il classe ‘96 che ha già iniziato il proprio percorso di recupero che, salvo complicazioni, dovrebbe permettergli di essere nuovamente a disposizione per la sfida contro il Bari del 18 ottobre, dopo la pausa per le nazionali.

Gondo si aggiunge così a Paolo Rozzio, Mario Sampirisi, Danilo Quaranta e Leo Stulac, giocatori fermi già da tempo, andando così ad allungare la lista degli indisponibili per la trasferta in Romagna.