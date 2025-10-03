Verona-Sassuolo, le formazioni ufficiali: torna Gagliardini titolare, Berardi in tribuna
Il Verona ospita il Sassuolo per l'anticipo del venerdì della sesta giornata di Serie A. Il tecnico degli scaligeri, Paolo Zanetti, si affida alle certezze, confermando quasi in toto la formazione vista contro Cremonese e Juventus. Come aleggiava alla vigilia, spazio a Gagliardini dal primo minuto al posto di Akpa-Akpro davanti alla difesa, con Serdar e Bernede come mezzali e Belghali e Bradaric sulle due fasce. Confermati Unai Nunez, Nelsson e Frese davanti a Montipò, così come la coppia Giovane-Orban davanti.
Berardi non figura nella formazione (nemmeno in panchina) di Grosso: al suo posto Volpato con Pinamonti e Laurienté. In mediana Vranckx, Matic e Koné.
Verona-Sassuolo, le formazioni ufficiali
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban
A disposizione: Perilli, Castagnini, Yellu, Valentini, Sarr, Akpa Akpro, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Mosquera, Niasse, Bella-Kotchap, Fallou, Ajayi
Allenatore: Paolo Zanetti
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Konè; Volpato, Pinamonti, Laurienté
A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Cheddira, Boloca, Skjellerup, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini
Allenatore: Fabio Grosso
Arbitro: Francesco Fourneau (Sez. AIA di Roma 1)
Assistenti: Davide Imperiale (Sez. AIA di Genova), Mattia Regattieri (Sez. AIA di Finale Emilia)