Ufficiale Rimini, nuovo rinforzo per la difesa: ha firmato l'esperto centrale Bassoli

"A poche ore da Rimini-Arezzo, il club annuncia l’arrivo di Alessandro Bassoli". Una notizia molto attesa è finalmente arrivata in casa Rimini. L'esperto difensore che da diverse settimane si allenava con il club biancorosso senza però essere stato ancora tesserato, è stato annunciato come nuovo rinforzo per la formazione di mister D'Alesio. Lo comunica il club con una nota sui propri canali ufficiali:

"Difensore centrale mancino, classe 1990, cresciuto nel vivaio del Bologna con cui ha debuttato in Serie A nel 2010, vanta oltre 350 presenze tra Serie B e Serie C con le maglie di Modena, Südtirol, Pordenone e SPAL, club nei quali si è distinto per affidabilità ed esperienza.

Alessandro sarà a disposizione di Mister D’Alesio già dalla partita di questa sera contro l’Arezzo".