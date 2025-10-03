Verona, Bradaric e il problema del gol: "Prima o poi arriverà. Bel gioco? Vogliamo i punti"
Alle 20.45 la sfida fra Verona e Sassuolo allo Stadio Bentegodi. Nel corso del prepartita è intervenuto su Sky Sport il giocatore gialloblu Domagoj Bradaric.
Zanetti ha parlato del fatto che volete davvero tanto la vittoria: è così?
"Penso di sì, nell'ultima partita abbiamo creato davvero tanto. Il gol non lo facciamo, ma prima o poi arriverà così come la vittoria".
Prendete molti complimenti per il bel gioco.
"Credo sia più importante fare punti. Giochiamo bene, è vero, ma vogliamo fare gol e non prendere gol anche".
Sei uno dei veterani ora?
"Sì, ci sono tanti giocatori nuovi, questa è la quarta stagione in Italia, quindi un po' sì".
