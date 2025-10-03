TMW News Roma, ora c'è l'esame Fiorentina. Bologna, serve un altro passo

Nel corso del TMW News di oggi spazio ad una serie di considerazioni sull'Europa League e sulla Conference: ci si sofferma in particolare sulla Roma che è stata sconfitta dal Lille (dopo tre calci di rigore sbagliati uno dietro l'altro), sul Bologna che ha pareggiato con il Friburgo e sulla Fiorentina che ha ritrovato la vittoria, contro il Sigma Olomouc. Ne parliamo con Paolo Stringara in collegamento.

Fiorentina-Roma, bell'esame

Un esame per due quello che si giocherà domenica pomeriggio al Franchi. La Fiorentina prova a rilanciarsi in campionato dopo un avvio stento, per non dire deludente. Rispetto alla gara di Europa League nelle file dei toscani torna Kean dal primo minuto entre il grande ex di turno, Edin Dzeko, è destinato a partire dalla panchina. I giallorossi provano a tenere il ritmo fi questo avvio di campionato per mantenere la testa della classifica. L'anno scorso al Franchi per la roma arrivò una batosta (5-1 per la Fiorentina) ma era una sqaudra, quella capitolina, in totale confusione. Non a caso poi Juric fu esonerato e il suo sostituto Ranieri iniziò una clamorosa risalita in classifica. Naturalmente non ci sarà solo Fiorentina-Roma. La grande sfida di domenica sera sarà quella tra Juventus e Milan. Si potrà ulteriormente capire se la formazione di -allegri è davvero da scudetto.

Clicca sotto per guardare il TMW News