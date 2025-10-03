Sassuolo, Doig ritrova il Verona: "Il Bentegodi per me è speciale, ma voglio vincere"
Alle 20.45 la sfida fra Verona e Sassuolo allo Stadio Bentegodi. Nel corso del prepartita è intervenuto su Sky Sport il giocatore neroverde Josh Doig.
Come sta il Sassuolo? Avete avuto qualche difficoltà in trasferta.
"Sappiamo che è uno stadio difficile dove fare punti, ma ci siamo preparati bene a una partita tosta e vogliamo portare a casa punti".
Che ricordi hai di quel periodo in cui sei stato al Verona?
"Per me è speciale tornare qui, ma ora sono al Sassuolo, che è la mia casa e sono qui per raccogliere i tre punti".
