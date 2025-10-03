Frosinone-Venezia, i convocati di Stroppa: sempre out Duncan, Conde e Franjic

“Purtroppo Svoboda non recupera, sono un po' in contrasto con i preparatori perché io vorrei buttarlo dentro, ma c'è un aspetto fondamentale che è quello di rischiarlo. Quindi, da una parte c'è la volontà di metterlo dentro, mentre dall'altra siamo un po' frenati perché giustamente si deve riabituare dopo otto-dieci mesi nei movimenti. Anche Franijc non è ancora recuperato, ha ricominciato a correre e lo stiamo ricondizionando. Dopo la sosta tornerà sicuramente disponibile". Il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa nella conferenza stampa della vigilia ha fatto il punto sulla situazione dei due difensori. Il primo risulta comunque fra i convocati, mentre il secondo no e sarà assente al pari di Duncan e Conde.

Questa la lista dei 24 a disposizione di Stroppa per la sfida col Frosinone:

Portieri: Matteo Grandi, Alessandro Plizzari, Filip Stankovic

Difensori: Antoine Hainaut, Seid Korac, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Ahmed Sidibé, Marin Sverko, Michael Svoboda, Ridgeciano Haps, Michael Venturi

Centrocampisti: Emil Bohinen, Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Mattia Compagnon, Issa Doumbia, Nunzio Lella, Kike Perez, Alessandro Pietrelli

Attaccanti: Andrea Adorante, Antonio Casas, Daniel Fila, John Yeboah