Lecce, Di Francesco: "L'unico in bilico per Pisa è Pierotti. Dubbi di formazione? Sempre"

Intervento ai canali ufficiali del Lecce prima della partita di Pisa valevole per la 35^ giornata di Serie A per l'allenatore dei salentini Eusebio Di Francesco, al quale è stato chiesto anche conto delle condizioni fisiche del suo gruppo e se ci sia ancora qualcuno da dover tirare fuori dall'infermeria.

A proposito dello stato di salute del Lecce, dice Di Francesco: "Non ci sono stati grandi problemi sul piano fisico, abbiamo recuperato le energie, anche quelle mentali. Affrontiamo una squadra tipo il Verona, il Pisa ha avuto occasioni importanti per vincere sia col Genoa che a Parma. Diventa importante poter avere tutti a disposizione, l'unico in dubbio è Pierotti: domani, prima della gara, valuterò le sue condizioni. Ad oggi non si è ancora allenato con la squadra".

Di Francesco ha qualche dubbio di formazione per Pisa-Lecce? Il tecnico giallorosso conferma: "Quelli ci sono sempre. La linea difensiva a Verona ha lavorato molto bene anche senza Tiago Gabriel, che sta facendo un campionato straordinario, e spero che anche Jean possa dare il suo contributo, anche sui piazzati. Valuterò alla fine la miglior formazione iniziale, ma avere dei centrali a disposizione crea soluzioni importanti anche senza Gaspar e di questo sono felice".

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