Lecce, un pari con tanto rammarico a Verona. L'Edicola del Sud: "Devi cambiare marcia"

Lecce nella marcia del gambero contro la Cremonese. L'Edicola del Sud analizza la prova di Verona e constata l'ennesima occasione sprecata per staccare concretamente la formazione lombarda quando mancano quattro gare al termine. Le premesse erano tutte positive: il buon secondo tempo con la Fiorentina, il lungo ritiro per concentrazione massima, un avversario matematicamente in difficoltà dopo la sconfitta. Invece per settanta minuti il Lecce ha smarrito furore agonistico e voglia di imporsi, senza nemmeno un tiro in porta nel primo tempo.

Ma come ha osservato Ramadani, un punto che muove la classifica è meglio di una sconfitta, e se il campionato fosse finito ieri, il Lecce oggi sarebbe già salvo. L'ardore di alcuni protagonisti, Ramadani e Coulibaly in testa, e la carica finale inducono a guardare oltre la delusione veronese. Comunque, la sfida pugliese con chi è ancora in ballo fino al termine resta il passaggio cruciale per capire se la squadra ha le spalle larghe per competere in questa volata. Il margine di errore è ormai ridotto ai minimi termini e ogni punto acquista peso specifico.

Note positive arrivano dal ritorno di Jean e Camarda dopo lunghi infortuni. Il francese, out da un anno dopo la lesione del crociato con la Juventus, ha controllato agevolmente la sua zona. Camarda, assente da gennaio per lussazione alla spalla, rappresenta una certezza in più nel finale e apre prospettive tattiche come il possibile 4-4-2. Nelle ultime quattro partite decisive l'attacco avrà tre punte a disposizione: fondamentale dato che finora hanno realizzato appena quattro gol totali.