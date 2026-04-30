Riecco Camarda nel Lecce, Di Francesco: "Si è presentato con la testa che piace a me"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, nella sua intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita di campionato contro il Pisa, si è soffermato anche sul rientro nella lista dei convocati del centravanti Francesco Camarda, che gioca al Via del Mare in prestito dal Milan ed ha superato l'infortunio che lo ha fermato nei mesi scorsi.

Così parla Di Francesco del suo giovane centravanti e di come l'ha visto rientrare: "Francesco si è allenato poco dopo i 4 mesi di infortunio, ma si è presentato come piace a me, con la testa sbarazzina e libera. Può essere un vantaggio per noi nel finale di stagione, dandoci qualcosa in più per i gol che fatichiamo un po' a trovare. Può essere importante sia dall'inizio che a partita in corso".

Quindi al tecnico del Lecce viene chiesto anche come stia a livello fisico la sua squadra. Spiega Di Francesco: "Nelle ultime gare stiamo venendo fuori alla distanza, può essere anche che la squadra regga meglio e superi l'avversario fisicamente nei finali. Però vorrei smettere di usare il discorso mentale, rischia di essere un alibi e i ragazzi devono liberarsene. Bisogna impattare da subito e provare a portare avanti un certo tipo di partita per 95 minuti: in una partita però sei sia incudine che martello, devi essere quest'ultimo per il maggior tempo possibile".

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