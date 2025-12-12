Lecce-Pisa 1-0, le pagelle: Tiago Gabriel è una garanzia, Meister in ombra

Risultato finale: Lecce – Pisa 1-0

LECCE

Falcone 6 - Spettatore non pagante, serata tranquillissima.

Veiga 6 - Ordinaria amministrazione sulla corsia di competenza, gara intelligente dal punto di vista tattico.

Gaspar 6,5 - Al fianco di Gabriel diventa tutto più semplice. Al posto giusto al momento giusto, padrone della sua zona di competenza.

Gabriel 7 - Grande partita da parte del difensore centrale, costantemente in anticipo su tutti gli attaccanti avversari. Un gigante che non sta facendo rimpiangere una colonna come Baschirotto. Il giallo nel finale, per reiterate proteste, sa un pochino di strategia, visto che sarà fermato dal giudice sportivo per un gara che non avrebbe giocato a prescindere a causa della convocazione in Nazionale.

Ndaba 5,5 - Non gioca una brutta partita, ma a cospetto di un avversario che attacca pochissimo si poteva spingere un pochino in più. Alti e bassi. Dal 74' Gallo sv

Coulibaly 6 - Corre per quattro mostrando una buona condizione fisica. Calciatore ormai insostituibile nello scacchiere tattico di mister Di Francesco. Va vicino al gol del vantaggio e partecipa all'azione che vale il successo.

Ramadani 6,5 - Non sempre efficace dal punto di vista tecnico, ma la sua presenza in campo è fondamentale. Chiude le linee di passaggio agli avversari e, in interdizione, svolge un lavoro preziosissimo.

Berisha sv - Dal 9' Kaba 5,5 - Entra benino in partita, mezzo voto in meno perchè sbaglia diversi passaggi decisivi mostrandosi poco lucido.

Pierotti 5,5 - Qualche buona accelerazione nel primo tempo, per due volte ci prova dal limite ma guadagna solo corner. Nella ripresa cala vistosamente e viene sostituito. Dal 66' Banda 6,5 - Assist delizioso per la rete di Stulic.

Camarda 5,5 - Stesso discorso fatto per il compagno di reparto. Si muove tanto, detta il passaggio, sembra più propositivo del solito. Tuttavia in diverse occasioni sbaglia o ritarda la giocata finale. Dal 66' Stulic 6,5 - Brucia sul tempo Albiol e segna il primo, pesantissimo gol italiano. Sfiora la doppietta nel finale.

Sottil 6,5 - Senza dubbio, tra i titolari, è quello che incide maggiormente nel reparto offensivo. Sfiora un gran gol con un bel tiro a giro, quando punta l'uomo a campo aperto è sempre un fattore. Dal 74' Morente sv

Eusebio Di Francesco 6,5 - Secondo successo consecutivo tra le mura amiche, meritatissimo. Ottima prova del Lecce, con pressing a tutto campo e fase difensiva ottima.

PISA

Semper 6 - Imparabile la conclusione di Stulic, per il resto nessun tiro nello specchio della porta.

Caracciolo 5,5 - Sta dando il massimo, come sempre. Sul piano della grinta e del carattere non gli si può dire nulla. Col passare del tempo, pero, va un pò in affanno e Banda lo salta nettamente in occasione del gol decisivo. Dall' 82' Buffon sv.

Calabresi 6 - Gara tutto sommato sufficiente, con i suoi raddoppi di marcatura risulta efficace. Tuttavia viene ammonito e resta negli spogliatoi dopo il primo tempo per evitare problematiche. Dal 45'Albiol 5 - In netto ritardo su Stulic che lo beffa. Non al top della forma.

Canestrelli 5,5 - Media tra primo e secondo tempo. Discreto avvio, soffre tanto nel finale.

Touré 5 - La grinta non gli manca mai, ma a tratti predica nel deserto e non viene ben assistito. Nessun guizzo offensivo.

Akinsanmiro 5 - Sovrastato dal pressing a tutto campo dei dirimpettai in maglia giallorossa, da un suo erroraccio nasce una ripartenza che Kaba non sfrutta. Serataccia. Dal 55' Angori 5,5 - Garantisce un minimo di ordine in più.

Vural 5 - Una prova sostanzialmente anonima in entrambe le fasi, eppure Gilardino lo tiene in campo fino alla fine cambiandogli posizione più volte senza successo.

Aebischer 5 - Anche per lui una gara nettamente al di sotto della sufficienza.

Leris 5,5 - Non spinge praticamente mai, quasi intimidito dalla costante spinta degli esterni giallorossi. Nella ripresa viene saltato in diverse occasioni e Gilardino lo sostituisce giustamente. Dal 75' Lorran sv.

Meister 5 - Non viene mai messo in condizione di incidere, ma non riesce nemmeno a destare i suoi dal torpore con qualche giocata individuale.

Moreo 5 Non gli arriva nessun pallone giocabile, eppure aveva chiesto coraggio ai suoi compagni di squadra durante il riscaldamento. Corre più di tutti, purtroppo per lui a vuotoDal 55' Tramoni 5 - Non cambia nulla con il suo ingresso.

Alberto Gilardino 5 - La peggior versione stagionale di una squadra ufficialmente in crisi e tra le principali candidate alla retrocessione. Nessun tiro nello specchio della porta e gruppo mentalmente scarico.