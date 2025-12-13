Di Francesco scatta per la salvezza: il Lecce vince e convince. Contro il peggior Pisa dell'anno

Il Lecce fa festa al Via del Mare e porta a casa tre punti pesantissimi contro un Pisa apparso spento e rinunciatario. Finisce 1-0 per i salentini, un risultato che forse sta anche stretto per quanto visto in campo, ma che basta e avanza per dare una scossa alla classifica e al morale. Per i nerazzurri, invece, è la terza sconfitta consecutiva, senza reti all’attivo: un campanello d’allarme che impone riflessioni profonde.

La partita si decide al 72’ con il lampo di Nikola Stulic, alla prima rete in Serie A. Il gigante serbo, partito dalla panchina al posto di Camarda, entra e cambia il destino della gara: un gol che scaccia via settimane difficili, tra occasioni mancate e mugugni del pubblico. Una scelta, quella di Eusebio Di Francesco, che si rivela vincente anche nella gestione mentale del giocatore. Non a caso, il tecnico sottolinea: “Chi è subentrato ha fatto bene. Sto cercando di far capire quanto sia importante entrare a gara in corso”.

Il Lecce mostra continuità nelle due fasi, controlla il ritmo e concede pochissimo. “È stata la partita nella quale abbiamo avuto maggiore continuità”, rimarca Di Francesco, elogiando anche la crescita di Stulic: “Ha cominciato a capire i movimenti su cui stiamo lavorando tanto”.

Dall’altra parte, Alberto Gilardino non nasconde l’amarezza: “Non c’è stato nulla di positivo, squadra irriconoscibile. Mi assumo la responsabilità”. Il Pisa non tira mai in porta e paga un atteggiamento troppo remissivo. “Quando perdiamo lucidità e determinazione siamo vulnerabili”, aggiunge il tecnico, che invoca una svolta immediata.

Il Lecce sale a quota 16 punti e potrà affrontare la pausa con maggiore serenità; per il Pisa, invece, è tempo di voltare pagina in fretta.