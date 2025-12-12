Live TMW Lecce-Pisa, Ramadani: "Ho detto a Štulić che avrebbe segnato"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com: premi F5 per aggiornare!

Ylber Ramadani interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" al termine di Lecce-Pisa.

Cosa hai detto a Stulic al momento dell'ingresso in campo?

"Gli dico sempre di non preoccuparsi perché il gol arriva. Oggi gli ho detto che avrebbe segnato. Ha sofferto per 14 partite, aiutando tanto la squadra".

Potevate fare anche più gol

"Il mister parla sempre con me e con Falcone per aiutare i compagni. Il gruppo quest'anno è fantastico, conosco bene l'ambiente. Quando giochi bene i tifosi ti sostengono sempre. Oggi la partita era nelle nostre mani, dal primo minuto siamo stati sempre lì. Dopo il gol abbiamo gestito bene il vantaggio".

Ti senti simbolo del coraggio che deve avere la squadra?

"Quando sbaglio sono il primo ad assumermi le mie responsabilità. Dopo Cremona non ho dormito per il fallo da rigore. Oggi sono contento per la squadra. Cerco di aiutare tutti e correre per tutti. Corro per i miei compagni, perché voglio vincere insieme a loro".

Quanto è importante il contributo mentale che dai alla squadra?

"Quando vedo che stiamo giocando bene cerco il sostegno dei tifosi. Da avversario si sente. Vado sempre a salutare i tifosi, giochiamo sempre per loro. Voglio fare gli auguri di buon compleanno a Corvino e gli auguro di stare a Lecce per tante altre partite".