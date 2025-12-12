Lecce, Stulic: "Felicissimo per il gol, grazie a tutti per avermi trasmesso fiducia"

"Siamo molto contenti di aver vinto questa partita, personalmente devo ringraziare il direttore sportivo e il mister visto che mi hanno dato fiducia pur non avendo ancora fatto gol fino a stasera. Sono veramente felice di essere qui a Lecce, il gruppo mi sta dando una grossa mano e io sono a disposizione per aiutare tutti a conquistare la salvezza. Sapevamo che oggi si trattava di uno scontro diretto da non fallire, abbiamo vinto e la classifica inizia a migliorare. Dobbiamo continuare in questo modo senza abbassare la tensione". Queste le parole di Nikola Stulic, attaccante del Lecce, ai microfoni di DAZN.