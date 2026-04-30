Lewandowski preferirebbe la Juventus al Milan. Proposto accordo annuale: i dettagli

Tra i profili più accostati alla Juventus come nuovo centravanti per la prossima stagione c'è anche quello del veterano polacco Robert Lewandowski, come ricorda anche l'edizione di oggi di Tuttosport. Intanto c'è una condizione di partenza, ovverosia quella che la Juve si qualifichi alla prossima edizione della Champions League. Senza l'Europa che conta, impossibile pensare di poter arrivare a Lewandowski.

Dalla Spagna arrivano conferme che Lewandowski vedrebbe nella Juventus l'opzione più allettante e plausibile al momento, ancora più che il Milan, l'altra big di Serie A che sta pensando di tesserarlo. Il Barcellona ha proposto un rinnovo annuale con ingaggio dimezzato, che rimane sempre lì da settimane e che l'ex Bayern non ha accettato. Per questo il suo agente, Pini Zahavi, sta sondando varie piste. E non è un caso se domenica sera sia stato visto al Mezza per Milan-Juventus.

Anche la proposta della Juventus per Lewandowski prevede un accordo fino al 30 giugno 2027, per uno stipendio netto da 6 milioni di euro ai quali aggiungere bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Il vero pericolo oggi, più che il Milan, è rappresentato da Arabia Saudita e MLS. Per esempio, i Chicago Fire si sono già etti disposti a offrirgli un faraonico ingaggio da 20 milioni l'anno.