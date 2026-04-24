Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan o Juve? Il doppio ex Matri: "Vedrei bene Lewandowski in maglia rossonera"

Milan o Juve? Il doppio ex Matri: "Vedrei bene Lewandowski in maglia rossonera"TUTTO mercato WEB
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 00:07Serie A
Giacomo Iacobellis

Intervenuto come di consueto a "4-3-2-1" su DAZN, l'ex attaccante di Milan e Juventus Alessandro Matri ha parlato anche del futuro di Robert Lewandowski, obiettivo a parametro zero di entrambe le squadre in Serie A visto il contratto in scadenza col Barcellona:

"Dove vedrei bene Lewandowski? Al Milan. Anche se con Modric la quota dei 40 anni si alza, però abbiamo visto che nel nostro campionato il croato ha fatto la differenza, e Lewandowski può fare la differenza e la fa ancora. Poi penso che sia quella quota leader che serve in una squadra come il Milan".

I numeri stagionali di Robert Lewandowski
Il bomber polacco, oggi 37enne, in questa stagione ha realizzato 17 reti e 3 assist in 40 presenze.

Articoli correlati
Matri, suggerimento alla Fiorentina: "Lancio un nome: Bonny se parte Kean" Matri, suggerimento alla Fiorentina: "Lancio un nome: Bonny se parte Kean"
Il Milan può rimontare l'Inter e vincere lo scudetto? L'opinione di Costacurta, Matri,... Il Milan può rimontare l'Inter e vincere lo scudetto? L'opinione di Costacurta, Matri, Dida e Toni
Matri: "Mi aspettavo un calo dal Como e invece... Ma in Champions ci andrà la Juve"... Matri: "Mi aspettavo un calo dal Como e invece... Ma in Champions ci andrà la Juve"
Altre notizie Serie A
Di Carlo e il calcio nel sedere di Baldini: "Fu anche colpa mia, ci siamo chiariti... Di Carlo e il calcio nel sedere di Baldini: "Fu anche colpa mia, ci siamo chiariti da uomini"
Sabatini sull’inchiesta escort: “Una vergogna che siano usciti i nomi dei calciatori"... Sabatini sull’inchiesta escort: “Una vergogna che siano usciti i nomi dei calciatori"
Fiorentina, Onofri su Gudmundsson: "Non lo riconosco, sembra suo cugino" Fiorentina, Onofri su Gudmundsson: "Non lo riconosco, sembra suo cugino"
Milan o Juve? Il doppio ex Matri: "Vedrei bene Lewandowski in maglia rossonera" Milan o Juve? Il doppio ex Matri: "Vedrei bene Lewandowski in maglia rossonera"
Cruciani duro sul Napoli: "Fallimento totale di Conte, gli infortuni sono solamente... Cruciani duro sul Napoli: "Fallimento totale di Conte, gli infortuni sono solamente un alibi"
Moggi: "Milan-Juventus partita di tradizione eccezionale, peccato da un po' non valga... Moggi: "Milan-Juventus partita di tradizione eccezionale, peccato da un po' non valga più il titolo"
Massara ma non solo. Con l'addio di Ranieri alla Roma rischia anche l'attuale staff... Massara ma non solo. Con l'addio di Ranieri alla Roma rischia anche l'attuale staff medico
Carrera consiglia la Juventus: "Bernardo Silva può avere lo stesso effetto che ebbe... Carrera consiglia la Juventus: "Bernardo Silva può avere lo stesso effetto che ebbe Pirlo"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La lezione di Chivu e Sarri a Fabregas, Palladino e non solo: vincere non è cosa per tutti. Spalletti ha creato la sua Juve, adesso sta alla società regalargli i giocatori di cui ha bisogno. Gasp-Roma: il tecnico si gioca tutto
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 L’italiano più vicino a Trump chiede il ripescaggio azzurro. Abodi e Buonfiglio: “Impossibile e ingiusto”
Immagine top news n.1 FIGC, corsa alla presidenza: Malagò guadagna terreno dopo gli incontri con AIC e AIAC
Immagine top news n.2 Gasperini 1-Ranieri 0: il tecnico vince l'aut aut, ecco come si è arrivati a una rottura clamorosa
Immagine top news n.3 Terremoto in casa Roma, Ranieri è ai saluti. Domani parla Gasperini, conferenza confermata
Immagine top news n.4 Roma, la guerra è vinta da Gasperini: Ranieri verso l'addio, atteso comunicato
Immagine top news n.5 Abodi: "Il ripescaggio dell'Italia non è possibile e nemmeno opportuno. Ci si qualifica sul campo"
Immagine top news n.6 Lazio, il tifo organizzato: "Entreremo allo stadio in finale di Coppa Italia. Fuori nel derby"
Immagine top news n.7 Buonfiglio: "Italia al posto dell'Iran? Mi sentirei offeso, il Mondiale va meritato"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivo
Immagine news podcast n.3 Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Maurizio Sarri, il voto alla stagione del tecnico della Lazio degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Bucchioni: "Lazio, grande lavoro di Sarri. Italiano è da Napoli"
Immagine news Altre Notizie n.3 Sorrentino: "Lazio, Motta? Ora viene il difficile. E sulla Juve dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Di Carlo e il calcio nel sedere di Baldini: "Fu anche colpa mia, ci siamo chiariti da uomini"
Immagine news Serie A n.2 Sabatini sull’inchiesta escort: “Una vergogna che siano usciti i nomi dei calciatori"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Onofri su Gudmundsson: "Non lo riconosco, sembra suo cugino"
Immagine news Serie A n.4 Milan o Juve? Il doppio ex Matri: "Vedrei bene Lewandowski in maglia rossonera"
Immagine news Serie A n.5 Cruciani duro sul Napoli: "Fallimento totale di Conte, gli infortuni sono solamente un alibi"
Immagine news Serie A n.6 Moggi: "Milan-Juventus partita di tradizione eccezionale, peccato da un po' non valga più il titolo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, si accende la corsa promozione: 4 squadre per due posti con un solo scontro diretto
Immagine news Serie B n.2 Serie B, si accende la corsa salvezza: 10 squadre in lizza fra scontri diretti e sfida alle big
Immagine news Serie B n.3 Pubblico delle grandi occasioni per Avellino-Bari: lo stadio Partenio è sold out
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Bedin incontra gli amministratori giudiziari per fare il punto della situazione
Immagine news Serie B n.5 Modena, è Bianco il rimpianto di Rivetti: "Forse poco empatico, ma è un grande tecnico"
Immagine news Serie B n.6 La Reggiana in ritiro da questa sera. Attesi gli esami per il difensore Libutti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, Mangiarano: "Lo Stadio-Clinica si farà. Ho un obbligo morale nei confronti della città"
Immagine news Serie C n.2 Fontana sui play out: "Le penalizzazioni hanno inciso. Non è una situazione normale"
Immagine news Serie C n.3 Dopo il CONI anche la CFA boccia il ricorso del Trapani. Antonini punta tutto sull'8 maggio
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Rauti: "Ho entusiasmo e voglia per affrontare la Serie B. Mi sento pronto"
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, primo incontro con mister Gallo: sul piatto anche il prolungamento del contratto
Immagine news Serie C n.6 Catania, che guaio in vista dei playoff. Si ferma Corbari: lesione distrattiva al piede sinistro
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Pinones-Arce: "Felice di proseguire con la Fiorentina. Siamo all'inizio di un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.2 Caruso ancora campionessa di Germania: secondo titolo col Bayern. E può puntare al triplete
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Mazzoncini: "Rinnovo Pinones Arce per un progetto di ampio respiro"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, rinnovo in panchina: Pinones-Arce prolunga fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana, Schroffenegger: "Fiorentina costruita per vincere. La salvezza dipende solo da noi"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, Gallina: "Sentiamo la pressione di dover sostituire le big. Ma la viviamo con serenità"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?