Milan o Juve? Il doppio ex Matri: "Vedrei bene Lewandowski in maglia rossonera"
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Intervenuto come di consueto a "4-3-2-1" su DAZN, l'ex attaccante di Milan e Juventus Alessandro Matri ha parlato anche del futuro di Robert Lewandowski, obiettivo a parametro zero di entrambe le squadre in Serie A visto il contratto in scadenza col Barcellona:
"Dove vedrei bene Lewandowski? Al Milan. Anche se con Modric la quota dei 40 anni si alza, però abbiamo visto che nel nostro campionato il croato ha fatto la differenza, e Lewandowski può fare la differenza e la fa ancora. Poi penso che sia quella quota leader che serve in una squadra come il Milan".
I numeri stagionali di Robert Lewandowski
Il bomber polacco, oggi 37enne, in questa stagione ha realizzato 17 reti e 3 assist in 40 presenze.
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