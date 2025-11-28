"Seguiamo Allegri". Milan, Gabbia sulla chance Scudetto: "Vediamo verso marzo o aprile"

La stagione 2025/26 di Serie A per ora non ha ancora padrone, anche se la Roma al momento comanda la vetta in solitaria, mentre Napoli e Milan inseguono, al pari dell'Inter e della sorpresa Bologna. Le prime cinque in classifica sono distanziate tra uno e tre punti massimo, quindi tutto è apertissimo, ma i rossoneri ci credono nello Scudetto?

La risposta l'ha data Matteo Gabbia, difensore del Diavolo, in un'intervista concessa a Rivista Undici: "Penso che tutte le squadre abbiano quel sogno, quell'ambizione e quella voglia", ha esordito. "Però non è un qualcosa che in questo momento ci ruba delle energie. Anzi, ci sta stimolando per cercare di fare meglio".

Dopo l'avvicendamento di Fonseca prima e Sergio Conceicao poi l'anno scorso, dall'estate c'è una guida nuova in panchina. E di questo ne stanno beneficiando un po' tutti in termini di risultati in campo: "Abbiamo la lucidità di seguire il mister (Allegri, ndr), che grazie alla sua esperienza sa gestire i momenti e ci fa capire che in questo momento è giusto concentrarsi partita dopo partita, per poi vedere verso marzo-aprile come siamo messi. Ed essere sempre a contatto con la realtà, che è la cosa più importante", la spiegazione di Gabbia sulla centralità di Allegri.