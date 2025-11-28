Milan, un dubbio grosso così. Rabiot e Gabbia, invece, non ne hanno: piedi per terra

Lo sciopero nazionale previsto per oggi ha costretto Massimiliano Allegri ad anticipare all'anti-vigilia la conferenza stampa pre Milan-Lazio. Dunque, alcuni dubbi di formazione e di rosa sono ancora più difficili da sciogliere a tante ore dal match e con due allenamenti ancora in programma. Intanto, però, il tecnico livornese ha fatto un primo bollettino: "Pulisic difficilmente sarà della partita, anche se può succedere di tutto. In linea di massima non ci sarà contro la Lazio. Saelemaekers è a posto. Gimenez la settimana prossima dovrebbe cominciare a rientrare con la squadra. Gli altri stanno bene".

Carica

Eccome se stanno bene. Il derby ha dato tanta carica ai rossoneri, come evidenziato da Adrien Rabiot: "Che sensazioni mi ha lasciato il derby? Felicità perché è una partita speciale per il Milan e i milanisti. È stato bello vincere il primo derby a San Siro e sono orgoglioso di come abbiamo giocato. Questi tre punti ci danno ulteriore fiducia. Vorrei segnare il prima possibile sia a San Siro sia fuori casa. Mi piace far gol o servire assist, ma il mio ruolo principale però non è questo: io devo aiutare la squadra con corsa, contrasti, consigli ed esperienza. Se continuiamo a vincere e non faccio gol, va bene lo stesso".

Piedi per terra

Da un leader senza fascia ad un altro, sempre senza fascia. Matteo Gabbia ha poi ricordato a tutti di tenere i piedi per terra: "Ogni derby ha qualcosa di speciale, soprattutto se poi hai la bravura e la fortuna di vincerlo. Sono dei giorni dove stiamo lavorando tanto, anche ieri abbiamo fatto due allenamenti tosti, perché comunque sappiamo che dobbiamo dare continuità, la partita più importante adesso è quella contro la Lazio. Poi stiamo bene insieme: siamo un gruppo sano, di ragazzi che si vogliono bene. Anche quando condividiamo del tempo fuori dal campo siamo felici".