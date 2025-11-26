Milan da Scudetto? Gabbia d'accordo con Allegri: "Nel finale cercheremo di fare il meglio"

Matteo Gabbia, difensore del Milan, è stato intervistato da Sky Sport e nel corso della chiacchierata ha avuto modo di tornare sulle ambizioni Scudetto della sua squadra.

Tra gli argomenti sui quali si è soffermato Gabbia, ci sono anche le velleità di Scudetto della sua squadra. Ha detto il centrale difensivo del Milan: "Siamo molto allineati con il mister, dobbiamo essere lucidi e tranquilli, lavorando senza dimenticare che miglioriamo passo dopo passo grazie a lui e allo staff. Quando saremo nella fase finale dell'anno, cercheremo di fare meglio possibile, per noi e i tifosi. La maglia ci impone di dare il massimo".

Ma Gabbia si sarebbe immaginato di diventare un insostituibile qualche anno fa? Risponde così il difensore del Milan: "Onestamente ho sempre avuto la voglia e l'ambizione di diventare un giocatore importante per questa squadra. Devo ancora lavorare per migliorarmi, ho grandi margini: sono felice che la squadra stia andando bene, mi sento parte del gruppo e sono fortunato a dividere lo spogliatoio con i miei compagni. Speriamo che sia un bellissimo anno per noi".

